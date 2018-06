München (dpa/lno) - Die Rückkehr von Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng und Außenstürmer Arjen Robben in den Spielbetrieb wird es beim FC Bayern frühestens in der Englischen Woche der Bundesliga geben. Beide Profis bräuchten nach ihren Muskelverletzungen noch individuelles Training, sagte Trainer Carlo Ancelotti am Montag. Sie sollen in der kommenden Woche ihr Comeback feiern, frühestens also am 21. September im Bundesliga-Heimspiel des deutschen Meisters gegen Hertha BSC. Drei Tage darauf gastiert der Tabellenführer beim Hamburger SV.

