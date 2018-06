Berlin/Hamburg (dpa/lno) - Die Mietpreisbremse greift in Hamburg nicht. Der Deutsche Mieterbund präsentierte am Montag in Berlin eine bundesweite Studie. In der Elbmetropole lagen bis zu zwei Drittel der angebotenen Wohnungen oberhalb der Mietpreisbremsen-Obergrenze. Nach Inkrafttreten des Gesetzes lagen demnach in Berlin, Hamburg, München und Frankfurt zwischen 67 und 95 Prozent der Angebote über den entsprechenden Miet-Obergrenzen - durchschnittlich um 30 bis 50 Prozent, sagte der Direktor des Deutschen Mieterbundes (DMB), Lukas Siebenkotten, am Montag in Berlin.

Pressemitteilung Mieterbund

Gutachten RegioKontext (pdf)

Gutachten IFSS (pdf)