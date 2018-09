Stade (dpa/lni) - Bei dem 79 Jahre alten Mann, der nach einem Raubüberfall in Stade an seinen Verletzungen gestorben ist, handelt es sich um den HSV-Investor Ernst Burmeister. Das bestätigte der Fußball-Bundesligist am Montag. Der Verein stehe in engem Kontakt mit der Familie, hieß es. Das von den Söhnen geführte Familien-Unternehmen aus der Obst- und Gemüse-Branche soll nach Medienberichten Anteile am Hamburger SV in Höhe von rund vier Millionen Euro erworben haben.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten am Freitagabend zwei maskierte Täter den Mann und dessen Ehefrau in ihrem Einfamilienhaus angegriffen und verletzt. Der 79-Jährige erlag später seinen Verletzungen.

Polizeimeldung vom Sonntag, 11. September