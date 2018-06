Hamburg (dpa/lno) - Auf der Autobahn 7 herrscht wieder freie Fahrt. Die mehr als zweitägige Vollsperrung zwischen Hamburg-Stellingen und dem Dreieck Nordwest ist am Montagmorgen eine Stunde früher als geplant aufgehoben worden, wie ein Sprecher der Hamburger Verkehrsleitzentrale sagte. Am Wochenende gab es wegen des sommerlichen Wetters überraschend viel Verkehr auf den Umleitungen. Vor allem am Samstag bildeten sich kilometerlange Staus. Die Feuerwehr versorgte Autofahrer, die stundenlang im Stau standen, mit Getränken. Die A7 war wegen Bauarbeiten seit Freitagabend 55 Stunden lang zwischen Hamburg-Stellingen und dem Dreieck Nordwest gesperrt.