Hamburg (dpa/lno) - In der kommenden Spielzeit dreht sich in der Hamburger Kulturfabrik Kampnagel vieles um Flüchtlinge und Tragödien. "Wir schaffen quasi eine große Vernetzung in diese Diaspora von geflüchteten Künstlern", sagte Intendantin Amelie Deuflhard am Dienstag in Hamburg. "Das ist für uns alle ein unglaublicher Gewinn, nicht nur für die künstlerische Arbeit, sondern auch für unser Leben überhaupt." Im Gegensatz zu anderen Projekten kommen die Flüchtlinge auf Kampnagel selbst zu Wort: So präsentiert der syrische Künstler Anas Aboura den "Sound von Damaskus" und "Oriental Karaoke" und der Nigerianer Larry Moore Macaulay "The Refugee Voices Show", die von traumatischen Überfahrten auf Flüchtlingsbooten handelt.

