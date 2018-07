Hamburg (dpa/lno) - Eine 75-Jährige ist beim Überqueren einer Straße in Hamburg-Eidelstedt von einem Taxi erfasst und tödlich verletzt worden. Ein 47-jähriger Taxifahrer war am frühen Dienstagmorgen mit seinem Wagen unterwegs, als die Fußgängerin plötzlich auf die Fahrbahn trat, wie die Polizei mitteilte. Passanten kümmerten sich um die Verletzte. Die Frau kam anschließend in ein Krankenhaus, dort starb sie wenig später. Der Taxifahrer erlitt einen Schock. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen.