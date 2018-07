Hamburg (dpa/lno) - Modeschöpfer Thomas Rath (50, "Germany's Next Topmodel") hat beim Entwerfen der Kostüme für die Holiday-on-Ice-Show "Time" eine neue Erfahrung gemacht. "Kostüme für die Eisfläche zu entwerfen ist eine ganz neue Herausforderung", sagte Rath am Mittwoch in Hamburg. An seiner Seite präsentierte TV-Moderatorin Sylvie Meis (38, "Let's Dance") ein opulentes Kleid in Pastell, das den Entwürfen des Modemachers für die Eistänzerinnen nahe kommt. Die Show "Time" tourt vom 24. November durch 13 deutsche Städte.

