Hamburg (dpa/lno) - Rund vier Monate nach Beginn der interaktiv gesteuerten Suche nach Grundstücken für Flüchtlingsheime will das CityScienceLab der Hafencity Universität (HCU) am Donnerstag erste Ergebnisse vorlegen. Dann soll der Öffentlichkeit auch erläutert werden, wie es mit den rund 40 in einer ersten Einschätzung als geeignet bewerteten Vorschlägen weitergeht. Insgesamt hatten interessierte Bürger zwischen Mai und Juli bei dem Projekt "FindingPlaces" in 34 Workshops an einem digitalen Stadtmodell knapp 170 potenzielle Flächen für Flüchtlingsunterkünfte ausgemacht. Sie wurden den Angaben zufolge alle vom Zentralen Koordinierungsstab Flüchtlinge auf ihre Eignung geprüft.