Hamburg (dpa) - Das Containerschiff "Hanjin Europe", das nach der Pleite der koreanischen Reederei Hanjin seit mehr als zwei Wochen im Hamburger Hafen festsitzt, kann am Freitag wieder auslaufen. Die "Hanjin Europe" werde den Hafen mit dem Hochwasser um kurz nach 17 Uhr verlassen, bestätigte die Hafenbehörde HPA am Donnerstag. Bis dahin werde das Schiff bebunkert und ausgerüstet, damit es die kommenden 30 Tage auf See verbringen kann. Welcher Hafen angelaufen werden soll, sei nicht bekannt.

Das Schiff lag seit Ende August am Kai von Eurogate fest, weil es Hafenkosten wie Lotsen, Schlepper und Liegegebühren nicht bezahlen konnte. Wie die Probleme gelöst wurden, war im Detail zunächst nicht zu erfahren. Da die Reederei mit der Insolvenz auch ihre Kundschaft verloren hat, dürfte es keine neue Ladung für das Schiff geben.

