Hamburg (dpa/lno) - Ein 23-jähriger Radfahrer ist am Mittwochabend in Hamburg-Reitbrook mit einem Auto zusammengestoßen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wollte vom Radweg zwischen zwei haltenden Autos hindurch auf die andere Straßenseite biegen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und prallte frontal auf die Windschutzscheibe einer 67-jährigen Autofahrerin. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige zog sich schwerste Kopfverletzungen davon und schwebt nach Auskunft der Ärzte in Lebensgefahr. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde von Rettungskräften betreut.



