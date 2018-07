Hamburg (dpa/lby) - Mit zwei verschiedenen Titeln erscheint die neue Ausgabe des Magazins "Der Spiegel". Bayerische Leser erhalten einen "Spiegel", der auf der Titelseite den Amoklauf in München im Juli thematisiert, im Rest der Republik prangt Donald Trump auf der Titelseite. Inhaltlich seien beide Ausgaben gleich, sagte ein Sprecher des Verlags. Die Themen würden sich in beiden Ausgaben finden.

Der stellvertretende Chefredakteur Alfred Weinzierl sagte der Deutschen Presse-Agentur, in München werde die Geschichte über den Amoklauf bei den Lesern auf großes Interesse stoßen, und deshalb habe die Ausgabe für Bayern diese Story auf den Titel. Es sei aber nicht das erste Mal, dass der "Spiegel" mit unterschiedlichen Covern erscheine. So habe es kürzlich für Österreich einen anderes Cover gegeben, als es um das Drama mit den in einem Laster in Österreich erstickten Flüchtlingen ging. "Wir haben die technischen Möglichkeiten, ein Cover unterschiedlich auszugestalten", sagte Weinzierl. Weitere unterschiedliche Titel in der Zukunft schloss er nicht aus.