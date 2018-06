Hamburg (dpa/lno) - Basketball-Zweitligist Hamburg Towers hat einen weiteren namhaften Neuzugang verpflichtet. Vom Bundesligisten Alba Berlin wechselt Marc Liyanage an die Elbe, teilten die Towers am Montag mit. Der 26-Jährige lief in der vergangenen Saison 15 Mal für den achtmaligen deutschen Meister auf und gewann mit den Berlinern den deutschen Pokal. Hamed Attarbashi ist von seinem neuen Flügelspieler überzeugt: "Marc ist ein waschechter Hamburger, der sehr viel Erfahrung mitbringt und bereits einige Erfolge vorweisen kann. Er ist auf unterschiedlichen Positionen einsetzbar und diese Flexibilität wird unserer Mannschaft helfen", sagte der Trainer.