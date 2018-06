Hamburg (dpa/lno) - Manfred Ertel hat sein Buch "Hört die Kurve! - Ein ganz persönliches HSV-Lesebuch" am Dienstag im Hamburger Schmidt-Theater vorgestellt. Es sei "keine Abrechnung mit dem HSV", eher "die Beschreibung (...) einer Fußball-Liebe und wie sie kaputt ging", erklärte der einstige Aufsichtsratsvorsitzende. In dem Buch beschreibt Ertel, wie er die Vorgänge im Verein als Mitglied und später Chef des Aufsichtsrats miterlebte und wie ihm "die zunehmende Kommerzialisierung den Spaß am Fußball" genommen habe, sagte er.

Er habe immer noch eine "Rest-Loyalität" zum Hamburger SV und würde auch noch ab und an ins Stadion gehen, jedoch nicht mehr so häufig wie früher, berichtete Ertel weiter. Der langjährige Redakteur des Magazins "Der Spiegel" saß von 2011 bis 2014 in dem Kontrollgremium des HSV. Im Februar 2014 trat er vom Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden zurück.

