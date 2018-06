Süsel (dpa/lno) - Eine 59-jährige Frau auf dem Sozius eines Motorrades ist bei einem Unfall am Süseler Baum im Kreis Ostholstein ums Leben gekommen. Der Fahrer des Motorrades, ihr 63 Jahre alter Ehemann, wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Motorradfahrer waren am Sonntagnachmittag mit einem Auto zusammengestoßen, dass ihnen die Vorfahrt genommen hatte. Der 32 Jahre alte Autofahrer und seine drei Jahre alte Tochter wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Pressemitteilung der Polizei