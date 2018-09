Hamburg (dpa) - Christian Dissinger von Handball-Rekordmeister THW Kiel legt eine Pause in der Nationalmannschaft ein und klagt über Überbelastung. Er habe Bundestrainer Dagur Sigurdsson mitgeteilt, "dass ich für den gesamten Rest der Saison meinen Schwerpunkt auf den THW legen und bei der Nationalmannschaft bis zum Sommer 2017 pausieren möchte", sagte Dissinger in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstag). Damit fällt er für die WM 2017 aus.

Der Rückraumspieler war nach eigenem Bekunden von den vergangenen acht Monaten fünf verletzt. "So kann es nicht weitergehen", betonte der 24-Jährige. Das Olympia-Turnier in Rio musste er wie Monate zuvor die EM in Polen verletzt abbrechen. Eine Notoperation in Rio sowie zwei Eingriffe in Kiel am Oberschenkel hatte er zuletzt über sich ergehen lassen müssen.

"Die Verletzungen sind auch der Überbelastung geschuldet", meinte der 2,02 Meter große Handball-Profi. Es habe einige Spieler erwischt, die in Bundesliga, Pokal, Champions League und Nationalmannschaft zum Einsatz kommen. "Das ist ein unglaubliches Pensum", sagte Dissinger. "Zurzeit ist diese Belastung zu viel für mich." Demnächst will sich Dissinger auf den THW Kiel konzentrieren.

FAZ-Interview Dissinger

Daten Dissinger