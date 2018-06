Hamburg (dpa) - Die SPD befürchtet erste Gefahren für das deutsche Gemeinwesen, wenn hochwertiger Journalismus an Boden verliert. "Wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte um die Zukunft des Qualitätsjournalismus", sagte SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan am Dienstag bei der Jahres-Pressekonferenz der SPD-Medienholding DDVG in Hamburg. Es müsse das gesellschaftliche Bewusstsein wachsen, dass für guten Journalismus auch gut ausgebildete Journalisten mit ausreichenden Arbeitsbedingungen für Recherchen erforderlich seien. "Wir müssen einen Preis für Qualität verlangen, sonst können wir sie nicht herstellen", sagte Nietan. Investitionen in hochwertigen Journalismus müssten rentabel sein.