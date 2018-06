Hamburg (dpa/lno) - Startschuss für das 24. Filmfest Hamburg: An der Binnenalster können Film- und Opernfreunde von Donnerstag bis Sonntag jeweils um 20.30 Uhr kostenlose Vorstellungen zu Märchen- und Fantasy-Themen besuchen. Los geht es am Donnerstag beim Binnenalster Filmfest mit der Literaturverfilmung "Momo" nach dem gleichnamigen Roman von Michael Ende. Am Freitag ist auf der schwimmenden Leinwand Wolfgang Amadeus Mozarts "Zauberflöte" zu sehen, deren Premiere zeitlich leicht versetzt aus der Staatsoper übertragen wird. In der Fantasy-Verfilmung "Reise ins Labyrinth" ist am Samstag der im Januar gestorbene Sänger David Bowie als Koboldkönig zu sehen. Den Abschluss macht am Sonntag eine filmische Neufassung von "Der Zauberer von OZ". Das Filmfest Hamburg startet am 29. September und zeigt bis zum 8. Oktober an elf Tagen 165 Filme in verschiedenen Kinos.

Pressemitteilung