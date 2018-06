Hamburg (dpa) - Nachträgliches Geburtstagsgeschenk für das Hurricane-Festival im niedersächsischen Scheeßel: Das Spektakel, das Ende Juni mit einer verregneten Ausgabe sein 20. Jubiläum feierte, ist in Hamburg bei der Verleihung des Helga-Awards in der Königskategorie "Bestes Festival" ausgezeichnet worden.

Die Preise wurde am Donnerstagabend auf dem Hamburger Reeperbahnfestival in insgesamt sieben Kategorien verliehen. Die "Netteste Security" war demnach auf dem Open Flair in Eschwege (Hessen), die "Loderndste Liebe zum Detail" verbuchte die Fusion in Lärz (Mecklenburg-Vorpommern).

Über den "Helga!", der bereits zum vierten Mal verliehen wurde, entscheidet eine Jury aus Experten "hinter, auf und vor der Bühne". Ausnahme ist die Kategorie "Bestes Festival": Hier wurde der Sieger von 13 000 Fans im Internet bestimmt.

