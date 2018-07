Hamburg (dpa) - Die Ausweitung des im Frühjahr 2016 gestarteten Pilotprojektes zu kostenfreiem, öffentlichem WLAN in Hamburg verzögert sich vermutlich um einige Monate. Bevor das WLAN flächenendeckend in der Innenstadt verfügbar werde, müssten noch rechtliche Fragen zwischen den Vertragspartnern geklärt werden, teilte Senatssprecher Jörg Schmoll (SPD) am Donnerstag mit. An einer Lösung werde "mit Hochdruck" gearbeitet. Im April hatte der von der Stadt beauftragte Internetanbieter Willy.tel angekündigt, die Zahl der Zugänge in der Innenstadt bis Ende 2017 auf 180 auszuweiten. Dieses Ziel werde nun voraussichtlich erst Anfang 2018 erreicht, wie Geschäftsführer Bernd Thielk bestätigte.