Hamburg (dpa/lno) - Die Weltumseglerin Mareike Guhr ist nach viereinhalb Jahren auf See am Samstag wieder in ihrer Heimatstadt Hamburg angekommen. Mit dem Katamaran "La Medianoche" hatte die 47-Jährige seit 2012 rund 80 000 Kilometer zurückgelegt und dabei 37 Länder und 143 Inseln bereist. Bei ihrer Ankunft im Sandtorhafen wurde sie von Freunden, Familie und Reisebegleitern mit einer Willkommensparty begrüßt. "Ich bin komplett überwältigt", sagte Guhr der Deutschen Presse-Agentur. Sie freue sich darauf, endlich wieder Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Ihre Reiseerlebnisse will die 47-Jährige in einem Buch veröffentlichen.