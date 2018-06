Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Brandanschlag auf zwei Autos des Leiters der Task Force "Drogen" in Hamburg hat die Polizei am Sonntagmittag noch keine heiße Spur gehabt. Der Staatsschutz versuche nach wie vor, die Hintergründe aufzuhellen, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Gelände- und ein Kleinwagen auf dem Grundstück des Polizeibeamten waren am Freitag in Brand geraten. Daraufhin war auf einer linksextremistischen Webseite ein Bekennerschreiben erschienen. Darin hieß es, dass der Beamte gezielt attackiert worden sei, da er eine "Hetzjagd auf vermeintliche Dealer_innen" führe. Nach Angaben der Polizei geht die Task Force unter anderem gegen Dealer in St. Georg, St. Pauli und im Schanzenviertel vor.

