Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Arbeitsagentur legt heute ihre Zahlen zur Entwicklung des Arbeitsmarktes im Monat September vor. Nach dem Ende der Ferienzeit ist mit einem leichten Aufwärtstrend zu rechnen, weil die Firmen wieder Arbeitnehmer einstellen und Auszubildende übernommen werden. In den Sommermonaten Juli und August hatte der Hamburger Arbeitsmarkt an Schwung verloren. Zuletzt waren 71 237 Menschen in Hamburg arbeitslos gemeldet, das entspricht einer Quote von 7,1 Prozent. Insgesamt steigt die Beschäftigung in Hamburg nach Angaben der Agentur jedoch beständig an.