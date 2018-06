Hamburg (dpa/lno) - Drei Monate vor der Eröffnung gibt DJ Felix Jaehn (22, "Cheerleader") am 8. Oktober ein Konzert im Parkhaus der Elbphilharmonie. Es wird der Abschluss-Gig der "Bonfire"-Tour 2016 sein, die Jaehn im September durch Deutschland führte. "Ich bin gespannt darauf, die Elbphilharmonie von innen zu sehen - und als gebürtiger Hamburger natürlich stolz, als einer der ersten Musiker dort auftreten zu dürfen", sagte Jaehn am Donnerstag in Hamburg. Tickets werden im Rahmen einer Verlosung auf der Facebook-Seite der Elbphilharmonie vergeben. Wer dabei sein möchte, sollte bis zum 30. September posten, welchen Song Jaehn an dem Abend spielen soll.

