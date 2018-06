Travemünde (dpa) - Mit einem Vortrag des Friedenstheologen Fernando Enns ist am Freitag die Synode der Nordkirche fortgesetzt worden. Das Referat bildet den Auftakt zu einer Diskussion zum Thema Kirche des gerechten Friedens. Außerdem wollen die 156 Synodalen in Lübeck-Travemünde über weitere Kirchengesetze abstimmen. Für den Abend ist ein Gottesdienst mit der Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs geplant. Am Donnerstag hatte das Kirchenparlament mit großer Mehrheit ein Gesetz verabschiedet, das die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare als kirchliche Amtshandlung etabliert. Bislang war die Segnung nur als Ausnahme möglich.

