Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Ausbruch von zwei Löwen im Zoo Leipzig wird der Hamburger Tierpark Hagenbeck sein Sicherheitskonzept nicht verändern. "In Hamburg kann so etwas nicht passieren", sagte eine Sprecherin am Freitag. Die Tiere könnten den Wassergraben, die Sträucher und den Zaun in der Hamburger Anlage nicht überwinden. Es gebe keine Möglichkeit, aus dem drei Meter tiefen Wasser abzuspringen.

Die Löwen in Leipzig hatten es über den Wassergraben, der die Hauptsicherheitseinrichtung an der Anlagen ist, geschafft. Ob sie den Graben übersprungen oder durchschwommen haben, ist unklar. Der Löwe Majo konnte nach dem Ausbruch ins Gehege zurückgedrängt werden, sein Bruder Motshegetsi wurde erschossen.