Hamburg (dpa/lno) - Die Zahl der Einsätze von Polizei und Feuerwehr zur Tierrettung steigt in Hamburg offenbar deutlich. Im gesamten Jahr 2015 wurde die Polizei 2905 Mal wegen verletzter, gefundener oder sichergestellter Tiere gerufen, in den ersten acht Monaten 2016 aber bereits 2216 Mal. Wie aus einer aktuellen Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Karl-Heinz Warnholz weiter hervorgeht, zählte die Feuerwehr im vergangenen Jahr 714 Einsätze im Zusammenhang mit Tieren. Von Januar bis August dieses Jahres waren es bereit 700. Ein direkter Vergleich der betreffenden Zeiträume ist anhand der Zahlen nicht möglich. Auf das gesamte Jahr 2016 hochgerechnet würde das einen Anstieg der Tierrettungseinsätze bei der Polizei um gut 14 Prozent, bei der Feuerwehr gar um 47 Prozent bedeuten.

Auch die Behörden in den Hamburger Bezirken schritten zum Wohl der Tiere ein. Sie nahmen im vergangenen Jahr 125 Kleintiere in Obhut, darunter allein 72 Kleinnager. Im laufenden Jahr wurden 38 Hunde, Katzen und Kaninchen sowie ein Vogel ins Tierheim gebracht. Die Hamburger Hamster, Meerschweinchen und andere Kleinnager kamen in diesem Jahr noch ohne behördliches Einschreiten zurecht.

Kleine Anfrage der CDU (noch ohne Senatsantwort)