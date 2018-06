Hannover (dpa/lni) - Das Nord-Duell der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hannover 96 und dem FC St. Pauli wird heute vor einem vollen Haus ausgetragen. Mit 49 000 Zuschauern ist die Arena in Hannover erstmals in dieser Saison ausverkauft. Nach zwei Siegen ohne Gegentreffer wollen die Niedersachsen sich weiter in der Spitzengruppe der 2. Liga festsetzen. 96-Trainer Daniel Stendel wird daher seine Startelf mit großer Wahrscheinlichkeit nicht verändern, auch weil Salif Sané noch ein Spiel gesperrt ist. St. Pauli braucht unter dem früheren Hannover-Coach Ewald Lienen als Tabellen-15. jeden Punkt, um nicht tiefer in die Abstiegszone zu rutschen.

