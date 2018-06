Berlin (dpa) - Neu-Vater Vedad Ibisevic hat dem neuen HSV-Coach Markus Gisdol die Premiere kräftig verdorben. Durch zwei Tore des Bosniers bezwang Hertha BSC am 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga die Hamburger mit 2:0 (1:0). Für die Norddeutschen war es schon die fünfte Niederlage nacheinander, Gisdol konnte in seinem ersten Spiel als Cheftrainer des Traditionsclubs den erhofften Umschwung noch nicht einleiten.

Hertha egalisierte den Startrekord des Vereins aus der Saison 1970/71 und setzt sich mit 13 Punkten in der Spitzengruppe fest. Die ganze Berliner Mannschaft feierte am Samstag vor 57 656 Fans die beiden Tore von Ibisevic (29. Minute und 70./Foulelfmeter) mit Wiegen-Jubel - der Stürmer war am Tag zuvor zum zweiten Mal Papa geworden.

Die Gäste gingen das Spiel eins nach Bruno Labbadia durchaus mutig an. Gisdol stellte den Ex-Herthaner Pierre-Michel Lasogga als zweite Spitze neben den vom 1. FC Union Berlin gekommenen Bobby Wood. Und Lasogga bereitete auch die erste große HSV-Gelegenheit vor, Nicolai Müller aber köpfte aus Abseitsposition über das Tor (11.). Kurz danach strich ein Schuss des agilen Filip Kostic knapp über den Querbalken des Berliner Gehäuses. Wie schon in den vorangegangenen Spielen fehlten den Hamburgern die Effektivität im Abschluss.

