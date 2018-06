Hamburg (dpa) - Im Kino ein Megahit und nun in Hamburg ein Bühnen-Publikumserfolg: Til Schweigers Filmgeschichte "Honig im Kopf" aus dem Jahr 2014 hat am Ohnsorg-Theater am Sonntagabend als "Honnig in’n Kopp" ihre plattdeutsche Erstaufführung gefeiert. Das tragikomische Geschehen um einen an Alzheimer erkrankten einstigen Tierarzt und seine ihn liebende Enkelin inszenierte Frank Grupe. Der Regisseur hat das Stück Florian Battermanns auf Grundlage des Drehbuchs von Hilly Martinek und Schweiger auch übersetzt. Einfühlsam verkörperte Charaktermime Joachim Bliese in einem Bühnenbild, das die zunehmende innere Leere seiner Figur spiegelt, den Großvater Amandus. Mit jugendlichem Charme präsentierte sich die 21-jährige Farina Violetta Giesmann in ihrer ersten Bühnenrolle.

