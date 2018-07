Hamburg (dpa/lno) - Trainer Markus Gisdol vom Hamburger SV hat den durch Länderspiel-Abstellungen ausgedünnten Kader durch Nachwuchskräfte aufgefüllt. Wegen diverser WM-Ausscheidungsspiele stehen dem Fußball-Lehrer Albin Ekdal (Schweden), Michael Gregoritsch (Österreich), Gotoku Sakai (Japan), Bobby Wood (USA), Emir Spahic (Bosnien & Herzegowina), Filip Kostic (Serbien) und Alen Halilovic (U21 Kroatien) derzeit nicht zur Verfügung. Um Spielformen üben zu können, holte der 47 Jahre alte Bundesliga-Coach für die beiden Einheiten am Dienstag sechs Nachwuchsakteure in sein Aufgebot.

Zudem fehlt Abwehrchef Johan Djourou, der wegen einer Oberschenkelverletzung nicht für die Schweiz auflaufen kann. "Es ist schwer, eine Prognose abzugeben, aber ich hoffe, dass Johan in acht bis zehn Tagen wieder ins Teamtraining einsteigen kann", sagte Gisdol in einer HSV-Mitteilung. Immerhin kehrte Dennis Diekmeier nach einem auskurierten Faszieneinriss in der Wade auf den Rasen zurück.

"Natürlich möchte man als Trainer die komplette Mannschaft bei sich haben, aber ich sehe das positiv" sagte Gisdol zum Fehlen der Auswahlakteure. "So können wir in kleinen Gruppen mit den Spielern sehr gut individuell arbeiten und die Spieler noch besser kennenlernen."

