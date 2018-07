Hamburg (dpa/lno) - Gleich in zwei Fällen haben Schwarzfahrer zum Wochenbeginn Mitarbeiter der Deutschen Bahn angegriffen. Am Dienstagmorgen ging ein 20-Jähriger an der S-Bahn-Station Berliner Tor in Hamburg-St. Georg mit einem Messer auf Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes los, wie die Bundespolizei mitteilte. Kontrolleure hatten den mutmaßlichen Täter im fahrenden Zug ohne Fahrschein angetroffen. Als das Sicherheitspersonal den Mann an der nächsten Station auf den Bahnsteig führte, verletzte er einen der Mitarbeiter mit einem Faustmesser. Mit der Unterstützung eines Passanten konnte der Sicherheitsdienst den Mann entwaffnen. Dabei biss der 20-Jährige zwei der Mitarbeiter in den Unterarm. Bundespolizisten nahmen den Täter vorläufig fest.

Schon am Montagmorgen attackierten zwei Männer (20, 21) in St. Georg Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Die alkoholisierten Angreifer waren zuvor in der S-Bahn vom Sicherheitsdienst ohne Fahrschein ertappt worden und hatten daraufhin am Hamburger Hauptbahnhof die Flucht ergriffen. Gegen drei Mitarbeiter, die die Flüchtigen unweit des Hauptbahnhofes einholten, setzten sich die Täter mit Fausthieben und Tritten zur Wehr. Erst mit mehreren Streifenwagenbesatzungen eintreffende Bundespolizisten konnten die Männer festnehmen. Beamte der Polizei Hamburg nahmen die Täter vorläufig fest.

