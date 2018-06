Hamburg (dpa/lno) - Beim Umweltbewusstsein der Bundesbürger klaffen Wunsch und Wirklichkeit einer aktuellen Allensbach-Umfrage zufolge auseinander. "Die meisten Menschen hocken im Alltag geschützt vor Wind und Wetter bei Kunstlicht vor dem Computer und kultivieren einen träumerischen Natur-Mythos", sagte Michael Miersch von der Deutschen Wildtier Stiftung, die die Umfrage in Auftrag gab, am Dienstag.

Ein Indiz dieses Widerspruchs: Auf die Frage, was "In" sei, antworteten 92 Prozent "Bio-Produkte". Zugleich betrage der Anteil von Bio-Produkten am Lebensmittel-Gesamtumsatz aber nur 4,4 Prozent. Auch Umweltschutz liegt weit vorn, Kenntnisse der Natur finden allerdings nur 25 Prozent wichtig. Für die Studie befragte das Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) im September 1407 Bundesbürger.

Pressemitteilung