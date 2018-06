Hamburg (dpa/lno) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kommt heute in Hamburg zur Vorbereitung auf die nächsten Spiele in der WM-Qualifikation zusammen. Der Weltmeister trifft am Samstag in der Hansestadt auf Tschechien. Drei Tage später ist in Hannover Nordirland der Gegner. Bundestrainer Joachim Löw war zum Auftakt mit der DFB-Auswahl ein 3:0-Erfolg in Norwegen gelungen.

Die Tschechen hatten am ersten Spieltag der Gruppe C nur 0:0 gegen Nordirland gespielt. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Auch Deutschland ist als Titelverteidiger nicht automatisch zur WM-Endrunde zugelassen.

Bundestrainer Löw muss kurzfristig auf Mario Gomez verzichten. Der Angreifer sagte für die Länderspiele wegen einer Muskelverletzung ab. Wieder dabei sind nach Blessuren dafür Abwehrspieler Jérôme Boateng und Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan.

