Nürnberg (dpa) - Der frühere Hamburger Sozialsenator Detlef Scheele (SPD) steht unmittelbar vor der Wahl zum neuen Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA). Der Verwaltungsrat will den Sozialdemokraten, der bereits seit Oktober 2015 im BA-Vorstand sitzt, an diesem Freitag zum Nachfolger von Frank-Jürgen Weise wählen. Scheeles Wahl gilt als sicher. Er soll die Spitzenposition zum 1. April 2017 von Weise übernehmen, der dann in den Ruhestand geht.

Scheeles bisheriges Ressort im BA-Vorstand soll nach Informationen aus Bundesagenturkreisen wiederum die bisherige Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Systemgastronomie (BdS), Valerie Holsboer, leiten. Scheele ist bisher für den Bereich "Arbeitsmarkt" an der BA-Spitze verantwortlich. Holsboer gilt als Wunschkandidat der Arbeitgebervertreter im BA-Verwaltungsrat.

Gescheitert sind dem Vernehmen nach Bemühungen der bisherigen Bundesagentur-Spitze, den bisherigen Chef der bayerischen BA-Regionaldirektion, Markus Schmitz, zum vierten Vorstand zu berufen. Schmitz soll künftig die IT in der Bundesagentur verantworten. Der zeitweise auch von Arbeitgebern unterstützte Vorschlag sei nach dem Widerstand der Gewerkschaftsvertreter in dem Kontrollgremium zurückgezogen worden, hieß es. Er soll künftig die Aufgabe als Generalbevollmächtigter übernehmen.