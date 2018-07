Hamburg (dpa/lno) - Der Bremer Fußball-Profi Theodor Gebre Selassie geht gelassen in das WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Tschechien, obwohl diese Partie im Stadion des Nordrivalen HSV stattfindet. "Wenn wir aus Bremen nach Hamburg kommen, dann hat man uns dort nicht gern. Wir werden sehen, ob sich die Rivalität auch beim Länderspiel zeigt. Aber insgesamt gesehen freue ich mich auf die Atmosphäre, die im dortigen schönen Stadion immer gut ist", sagte der tschechische Abwehrspieler der Agentur CTK am Donnerstag mit Blick auf das Match am Samstag (20.45 Uhr/RTl) im Volksparkstadion.

Sein mit einem 0:0 gegen Nordirland in die Ausscheidung gestartetes Team sei klarer Außenseiter gegen den Weltmeister, der sein erstes Match in Norwegen souverän 3:0 gewonnen hat. "Deutschland ist der schwerstmögliche Gegner und wird mit Sicherheit der Favorit sein", sagte der Abwehrspieler zur Ausgangslage in der Qualifikationsgruppe C. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall seines Bremer Teamkollegen Jaroslav Drobny und von Vladimir Darida (Hertha BSC) sind Gebre Selassie und dessen Verteidiger-Rivale Pavel Kaderabek von 1899 Hoffenheim die einzigen Bundesliga-Profis im Aufgebot der Tschechen.

Spielplan WM-Qualifikationsgruppe C