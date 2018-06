Berlin/Hamburg (dpa/lno) - Die Musikmanagerin Andrea Zietzschmann wird im kommenden Jahr neue Intendantin der Berliner Philharmoniker. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) stellte die bisherige Managerin der vier NDR-Klangkörper am Donnerstag als Nachfolgerin von Martin Hoffmann vor, der auf eigenen Wunsch ausscheidet. Die 1970 geborene Zietzschmann und der schon länger designierte Chefdirigent Kirill Petrenko unterschrieben gemeinsam ihren Vertrag. Petrenko, seit 2013 Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, tritt am 19. August 2019 die Nachfolge von Sir Simon Rattle an. Bis 2021 will er in Berlin und München arbeiten.