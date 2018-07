Hamburg (dpa/lno) - Eine 85 Jahre alte Frau ist in Hamburg an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Die Einsatzkräfte wurden am Donnerstag zu einem medizinischen Notfall zur Wohnung der 85-Jährigen im Stadtteil Groß Flottbek gerufen. Als sie eintrafen, schlug der Kohlenmonoxidwarner vor Ort aus, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Die Feuerwehrleute brachten zwei Menschen aus dem Mehrfamilienhaus in Sicherheit und betraten das Gebäude mit Atemschutz. Die 85-Jährige wurde leblos in ihrer Wohnung gefunden. Das Messgerät zeigte einen tödlichen Kohlenmonoxidwert an. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.