Hamburg (dpa/lno) - Autofahrer sollen Hamburg auf der A7 wieder etwas schneller in Richtung Norden durchqueren können. Die Sanierungsarbeiten nördlich des Elbtunnels zwischen Othmarschen und Volkspark würden am Montag planmäßig beendet, teilte die Verkehrsbehörde mit. Dann könne der Verkehr in Richtung Kiel/Flensburg wieder auf drei Spuren fließen. Auch südlich des Elbtunnels seien die Bauarbeiten im Zeitplan. Zwischen Heimfeld und Waltershof soll es ab dem 6. November wieder freie Fahrt auf drei Spuren geben.

Der Rückbau der Baustelle nördlich des Elbtunnels beginnt gegen 22.00 Uhr, erst nach dem Anpfiff des WM-Qualifikationsspiels zwischen Deutschland und Tchechien im Volksparkstadion. Ab Montagfrüh sollen Autofahrer statt 60 wieder 100 km/h schnell fahren dürfen, aber nur bis Stellingen. Dann folgt auf der Stecke mit dem Neubau der Langenfelder Brücke die erste Baustelle, die der Verbreiterung der Autobahn um zwei Spuren bis zum Dreieck Bordesholm südwestlich von Kiel dient.

Auf der seit Anfang September sanierten Strecke zwischen Othmarschen und Volkspark soll der Verkehr zumindest bis 2020 ungestört rollen. Dann könnte der Bau des geplanten Lärmschutzdeckels über der Autobahn in Altona beginnen. Einen genauen Termin dafür gibt es noch nicht.

Pressemitteilung