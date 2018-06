Hamburg (dpa/lno) - Die Fußball-Profis des Zweitligisten FC St. Pauli haben am Freitag ihr letztes Training in dieser Woche absolviert. Einen Tag nach dem Testspiel gegen den Bundesligisten Werder Bremen (1:1) stand für die Akteure die Regeneration im Vordergrund. Zuerst ging es für Ewald Lienens Kader in den Kraftraum, anschließend dann mit dem Fahrrad oder mit Laufschuhen in das Niendorfer Gehege, teilte der Kiezclub am Freitag dazu mit.

Für das anstehende Wochenende genehmigte Trainer Lienen den Akteuren zwei Ruhetage. Am Montag beginnt dann die intensive Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Erzgebirge Aue am kommenden Freitag (18.30 Uhr).

Weiter auf Länderspiel-Reise ist Jacob Rasmussen. Der Abwehrspieler stand am Donnerstagabend mit Dänemarks U20-Auswahl im finnischen Eerikkilä gegen Finnlands U20 auf dem Rasen. Der 19-Jährige spielte beim 3:1-Sieg seines Teams durch. Am Montag (12.00 Uhr) testet der dänische Nachwuchs erneut, dann geht es gegen Schwedens U20.

Mitteilung FC St. Pauli