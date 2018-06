Hamburg (dpa/lno) - Die Polizei hat am Donnerstagabend zwei mutmaßliche Drogendealer in Hamburg-St. Georg gefasst, die Heroin in einem Regenschirm versteckt hatten. Die beiden Männer im Alter von 26 und 38 Jahren waren den Beamten schon bekannt und wurden bei einem Schwerpunkteinsatz überprüft, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei der Kontrolle warf einer der Verdächtigen einen zusammengeklappten Regenschirm weg. In diesem fanden die Ermittler 27 Gramm Heroin.

Einen weiterer mutmaßlicher Dealer erwischten die Beamten auf St. Pauli. Der 28-Jährige verkaufte einer Autofahrerin durch das Beifahrerfenster Marihuana. Die Polizei geht bereits seit Wochen mit einer Spezialeinheit gegen den Drogenhandel auf Hamburgs Straßen vor und hat bereits zahlreiche Verdächtige festgenommen.

