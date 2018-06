Hamburg (dpa/lno) - Etwa zwei Wochen nach einem brutalen Angriff mit einem Glas auf einen 27-Jährigen hat sich am Donnerstag ein mutmaßlicher Täter der Hamburger Polizei gestellt. Die Beamten hatten mit einem Phantombild nach dem Beschuldigten gefahndet. Daraufhin habe sich ein 32-Jähriger auf einem Polizeikommissariat gemeldet, teilte die Polizei am Freitag mit. Am 25. September hatte ein Mann nach Zeugenangaben in einem Lokal in Hamburg-Altona einen 27-Jährigen ohne Vorwarnung mit einem Glas angegriffen. Durch die Glasscherben und Splitter erlitt das Opfer an beiden Augen schwere Verletzungen.

Pressemitteilung