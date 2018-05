Peking (dpa/lnoi) - Trotz einer Satzführung hat das Hamburger Tennis-Talent Alexander Zverev das Halbfinale beim ATP-Turnier in Peking verpasst. Der 19 Jahre alte Norddeutsche musste sich am Freitag dem spanischen Top-15-Profi David Ferrer 7:6 (7:4), 1:6, 5:7 geschlagen geben. Im entscheidenden Satz lag der Weltranglisten-24. zunächst vorn, ehe er nach dem Viertelfinal-Match über 2:21 Stunden doch als Verlierer den Platz verließ.

Damit ist nach dem Achtelfinal-Aus der Kielerin Angelique Kerber bei den Damen kein deutscher Profi mehr bei den China Open vertreten. Die Schleswig-Holsteinerin war am Donnerstag der Ukrainerin Jelina Switolina 3:6, 5:7 unterlegen. Die 19. der Tennis-Weltrangliste hatte zuvor bereits Tatjana Maria und Sabine Lisicki aus der mit mehr als vier Millionen Dollar dotierten Konkurrenz in Peking geworfen.

Nach einer schwächeren Phase im Sommer zeigte Alexander Zverev zuletzt einen deutlichen Aufwärtstrend und feierte Ende September mit einem Finalerfolg in St. Petersburg über US-Open-Gewinner Stan Wawrinka seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour. Auf seinem Weg in das Viertelfinale besiegte Zverev in Peking den Weltranglisten-Zehnten Dominic Thiem und den Amerikaner Jack Sock. Das Hartplatz-Turnier ist mit 2,916 Millionen Dollar dotiert.

