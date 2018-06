Hamburg (dpa/lno) - Fast dreimal so schnell wie erlaubt ist ein 31-jähriger Autofahrer durch die Hamburger Stadtteile Stellingen und Altona gerast. Er fiel den Beamten durch seine aggressive Fahrweise auf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Statt erlaubten 50 Stundenkilometern sei er teilweise mit einer Geschwindigkeit von 141 Stundenkilometern unterwegs gewesen. Zudem habe der Verkehrssünder mehrere Rotlicht zeigende Ampeln überfahren. Die Polizei konnte den Fahrer schließlich stoppen. Den 31-Jährigen erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 2750 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot.

