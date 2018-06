Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Grünen-Politikerin Katharina Fegebank hat Kritik an der Einladung an Daimler-Chef Dieter Zetsche zum Bundesparteitag Mitte November harsch zurückgewiesen. "Ich habe keine Geduld für selbstgenügsame Scheuklappendebatten aus den 80er Jahren", sagte Fegebank am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Sie hätten mit der Realität Tausender Mandatsträger der Grünen auf allen Ebenen nichts zu tun. Natürlich müssten die Grünen den Dialog mit der Industrie pflegen, betonte Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin. "Wir können als Grüne nicht die Welt verändern, wenn wir sie aussperren."

Grünen-Chef Cem Özdemir hatte am vergangenen Freitag mitgeteilt, dass Zetsche beim Bundesparteitag am 13. November in Münster zur Verkehrs- und Klimapolitik sprechen werde. Vor allem vom linken Parteiflügel kam Protest gegen Zetsches Einladung. "Wir sind in der Politik, um Probleme zu lösen statt uns mit unseren ideologischen Befindlichkeiten zu beschäftigen", sagte Fegebank. Das bedeute: "Wir haben als Grüne die Verkehrswende in diesem Land zu organisieren, weil es sonst keine Partei macht." Und dazu gehöre, die Industrie zu kritisieren, wenn sie die Zeichen der Zeit nicht erkenne. "Aber wir müssen auch mit ihr zusammenarbeiten, damit es voran geht in diesem Land."