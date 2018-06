Hamburg (dpa/lno) - Beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV sind die ersten Nationalspieler von ihren Länderspiel-Reisen zurückgekehrt. Nach dem US-Amerikaner Bobby Wood nahm auch der Österreicher Michael Gregoritsch bereits wieder voll am Mannschaftstraining teil. Der Serbe Filip Kostic absolvierte abseits des Teams ein intensives Lauftraining, teilten die Norddeutschen am Dienstag mit.

Stürmer Wood sowie die leicht angeschlagenen Abwehrspieler Johan Djourou und Douglas Santos beendeten die Einheit vorsichtshalber vorzeitig. Djourou nahm dann am Nachmittag an einem kurzfristig angesetzten Testmatch gegen ein HSV-Perspektivteam (5:0) teil, brach den Versuch aber nach kurzer Zeit wegen erneuter Oberschenkelprobleme ab. Ob der Einsatz des Schweizers im Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach in Gefahr ist, blieb vorerst offen.

HSV-Mitteilung via Twitter