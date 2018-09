Hamburg (dpa/lno) - Britta Duah wird neue Leiterin der Komödie Winterhuder Fährhaus. "Ich freue mich, dass wir mit Britta Duah ein echtes Eigengewächs als neue Leiterin unseres Hauses gefunden haben", sagte Geschäftsführer Jürgen Wölffer am Dienstag in Hamburg. Die 38-Jährige ist seit 2007 Vertriebsleiterin des Privattheaters und löst zum 1. August 2017 Michael Lang ab, der ans Ohnsorg-Theater wechselt. Das Winterhuder Fährhaus wurde 1988 als Hamburger Dependance der Berliner Theater und Komödie am Kurfürstendamm gegründet. Seither arbeiten die Häuser, die ihr Publikum mit Komödien und Boulevardstücken begeistern, sehr eng zusammen.

Komödie Winterhuder Fährhaus