Hamburg (dpa/lno) - Der langjährige Coach des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli, Holger Stanislawski, hat Ewald Lienen den Rücken gestärkt. "Ewald wird den Bock umstoßen und gegen Erzgebirge Aue gewinnen", sagte Stanislawski der "Sport Bild". Die Hamburger haben in dieser Saison den schlechtesten Zweitligastart der Vereinsgeschichte hingelegt und sind mit nur fünf Punkten nach acht Spieltagen Letzter.

Trainer Lienen machte zudem Schlagzeilen, weil er die Spielweise der Gegner des FC Bayern München kritisiert hatte. "Es kann in so einer Situation eben helfen, einen anderen Schauplatz aufzumachen und den Fokus der Öffentlichkeit auf sich zu lenken", meinte Stanislawski. St. Pauli spielt am Freitag (18.30 Uhr) am Millerntor gegen Aue (7 Punkte) und kann den Aufsteiger mit einem Sieg in der Tabelle überholen.

