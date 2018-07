Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss im Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach voraussichtlich auf Kapitän Johan Djourou verzichten. Der Schweizer Abwehrspieler musste am Mittwoch wegen einer Oberschenkelverletzung auf das Mannschaftstraining verzichten. Wegen Muskelproblemen trainierte der Stürmer Bobby Wood nach seiner Reise zur US-Nationalmannschaft nur individuell. Auch Innenverteidiger Cléber (Knieschmerzen) verpasste das Training auf dem Rasen, teilte der HSV via Twitter mit.

HSV Homepage