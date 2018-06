Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburgische Bürgerschaft erinnert heute an die erste freie Parlamentswahl nach dem Zweiten Weltkrieg vor exakt 70 Jahren. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) will dazu vor Beginn der eigentlichen Parlamentssitzung eine kurze Rede halten. Der eigentliche Festakt ist für den 25. November geplant. Dann können auch die konstituierende Sitzung der ersten frei gewählten Bürgerschaft am 30. Oktober und die Wahl des Senats am 22. November 1946 einbezogen werden. Nach Veits Rede wollen sich die Abgeordneten unter anderem mit Hamburgs Traditionsschiffen befassen, deren Bestand durch neue Sicherheitsrichtlinien in Gefahr sei, sowie um eine Reform des Parlaments. In einer Aktuellen Stunde geht es auf Antrag von CDU und FDP um die Staus in der Stadt.

