Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburgische Bürgerschaft will die geplanten Sicherheitsrichtlinien für die Traditionsschifffahrt nicht hinnehmen. Das Parlament forderte den rot-grünen Senat am Donnerstag geschlossen auf, sich beim Bundesverkehrsministerium in Berlin für einen speziellen Gutachterausschuss einzusetzen. Dieser soll Vorschläge für technische Anforderungen an Traditionsschiffe sowie für sicherheitsrelevante Dinge an Ausrüstung, Betrieb und Besatzung machen. Die Ergebnisse des Gremiums wiederum sollen dann in die Ausgestaltung der Richtlinie einfließen. Bis dahin jedoch soll die derzeit noch geltende Sicherheitsrichtlinie nach dem Willen der Bürgerschaft Bestand haben.

